Богданов Игнатий Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143244. БОГДАНОВЪ, ИГНАТІЙ СИДОровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новооскольск. у., Чернянск. в., с. Гнилого, 33 л.; — М. С. 1 уч. Ростов. (н/Д.)окр. 14 Окт. 909, 975 и 977 У., тюр. 5 м. Исп. 14 Окт. 909. | Въ Маѣ 909 г. З. Н. 2 уч. Новооскольск. у., 173 М. — тюр. 3 м. (наказ. не отбыто скрылся) 905 37776 1651 У. | 901 33010 169 М. | 902 72575 172 М.
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