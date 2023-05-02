Барболин Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарболин Николай Никитич

Барболин Николай Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барболин
Имя
Николай
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
12 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
403. Барболин Николай Никитич, 22 л., б. Новониколаевск. г., Каинск. у. Убинск. в., с. Калманова. Семипалатинск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 12/ѴІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.