Семененко Агния Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семененко
- Имя
- Агния
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8883. СЕМЕНЕНКО АГНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 30 л., Омск. у., Полтавск. в. и с. Н. С. 3 уч. Омск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 18 авг. 923.
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