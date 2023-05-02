Мазурек Станислав Ибанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазурек
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Ибанов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42673. МАЗУРЕКЪ, СТАНИСЛАВЪ ИБАновъ. К. Холмск. у., гм. Кривички, д. Заводовки, 29 л.; — Варшав. С. П., 1 и 5 п. 1 ч. 129 Уг. У., крѣп. 1 г., съ зачет. предв. заключ. съ 27 Авг. по 4 Нояб. 906 г. Исп. 18 Мая 907.
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