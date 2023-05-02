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Трофимов Алексей Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Алексей
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
12063.    ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ, 30 л., Борисоглебск. у., Борисоглебск.-Пригородн. в. Тамбовск. Губсуд. Ст. Ст. 116, 128, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С. 30/ІХ—24.

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