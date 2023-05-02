Борщевский Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борщевский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13476. БОРЩЕВСКИЙ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л. Гр. г. Екатеринодара; — Н. С. 3 р. г. Ставрополя. Разбой, лиш. св. 2 г., с лиш, пр. 3 г. Исп. 28 сент. 920.
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