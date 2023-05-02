Трухмаров Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрухмаров Андрей Иванович

Трухмаров Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трухмаров
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
29653. ТРУХМАРОВ, АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Петрозаводск. у., Шел.-Бережн. в.; — Н. С. 5 уч. Петрозаводск. у. Нанес. побоев, лиш. св. 6 м., по амн. от нак. освоб.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.