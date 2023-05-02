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Скрыль Трофим Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скрыль
Имя
Трофим
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
28 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
11908. Скрыль Трофим Антонович, 19 л., Минусинск. окр., Ермаковск. р. д. Ново-Полтавки. Сибирск. Крайсуд. Ст. 42, лиш. св. 5 л. 4 м. П. в. з. с. 28 мая 926.

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