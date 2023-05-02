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Лахозвянский Гавриил Наумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лахозвянский
Имя
Гавриил
Отчество
Наумович
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7930. ЛАХОЗВЯНСКИй ГАВРИИЛ НАУМОВИЧ, 39 л., Минск. г., Новогрудск. у., г. Полонска. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113, 116, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 Исп. в сентябре 923.

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