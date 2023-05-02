Лахозвянский Гавриил Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лахозвянский
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7930. ЛАХОЗВЯНСКИй ГАВРИИЛ НАУМОВИЧ, 39 л., Минск. г., Новогрудск. у., г. Полонска. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113, 116, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 Исп. в сентябре 923.
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