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Захаров-Швейкин Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров-Швейкин
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4891. ЗАХАРОВ-ШВЕЙКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., г. Шуи. Н. С. 3 уч. Городецк. у. Ст. ст 179, 180 п. «б» и 222, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 дек. 923.

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