Захаров-Швейкин Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров-Швейкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4891. ЗАХАРОВ-ШВЕЙКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., г. Шуи. Н. С. 3 уч. Городецк. у. Ст. ст 179, 180 п. «б» и 222, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 дек. 923.
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