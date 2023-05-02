Гинценберг Отто Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гинценберг
- Имя
- Отто
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48431. ГИНЦЕНБЕРГЪ, ОТТО ПЕТРОВЪ, 16 л. К. Венденск. у., Цроумиск. в.; — СПБ. С. П., 10 Февр. 911, 1 п. 55 и 2 ч. 102 Уг. Ул., тюр. 3 г. Исп. 10 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг. Вр. Воен. С. въ г. Ригѣ отъ 31 Окт. 909 г. (1459, 1627, 1632 и 1634 У., тюр. 8 л. ).
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