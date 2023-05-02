Киселев Алексей Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5929. КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ, 22 л., Мещевск. у., Щелкановск. в., с. Зубова, Н. С. 6 уч. Калужск. у., Ст. ст. 116, 189, пор. пр. 1½ г., Исп. 31 апр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.