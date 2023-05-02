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Киселев Алексей Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Алексей
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
__ апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5929. КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ, 22 л., Мещевск. у., Щелкановск. в., с. Зубова, Н. С. 6 уч. Калужск. у., Ст. ст. 116, 189, пор. пр. 1½ г., Исп. 31 апр. 923.

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