Романов Антон Ермилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Антон
- Отчество
- Ермилов
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 579
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16279. РОМАНОВЪ, АНТОНЪ ЕРМИловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ишимск. у., Уктузск. в., д. Тундровой, 30 л.; — М. С. 2 уч. Ишимск. у., 16 и 177 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 20 Нояб. 908 г. (за кражу—тюр. 3 м.), тюр. 3½ м. Исп. 17 Дек. 908. | 905 35053 1484 У.
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