Глущенко Степан Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глущенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46094. ГЛУЩЕНКО, СТЕПАНЪ СЕМЕновъ. Мщ. г. Изюма, 76 л., рд. Изюмск. у., Песчанск. в., въ д. Нелидовкѣ; — З. Н. 2 уч. Павлоград. у. (во 2 р.), 172 М. (кража), тюр. 6 м. Исп. 3 Іюня 905.
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