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Глущенко Степан Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глущенко
Имя
Степан
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46094. ГЛУЩЕНКО, СТЕПАНЪ СЕМЕновъ. Мщ. г. Изюма, 76 л., рд. Изюмск. у., Песчанск. в., въ д. Нелидовкѣ; — З. Н. 2 уч. Павлоград. у. (во 2 р.), 172 М. (кража), тюр. 6 м. Исп. 3 Іюня 905.

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