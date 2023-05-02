Ушкалов Степан Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушкалов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140378. УШКАЛОВЪ, СТЕПАНЪ ИЛЬИНЪ. К. Богучар. у., в. и сл. Подгорной, 39 л.; — Острогожск. О. С. 5 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 3 ч. 1643 У., арест. отд. 3 г. Исп. 3 Окт. 909.
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