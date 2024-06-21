Харин Александр Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140728. ХАРИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИРОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Харьков. у., Безлюдовск. в., с. Васищева, 33 л.; — Харьков. О. С 1 Сент. 909, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 13 Окт. 909 | 905 92800 1655 У. | 903 102959 172 М. | 902 70705 1647 У.
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