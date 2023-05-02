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Никитин Негр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Негр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
27153. НИКИТИН, НЕГР ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Суздальск. у., Тумск. в., сл. Карельская; — Н. С. 4 уч. Владимирск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 15 июля 920.

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