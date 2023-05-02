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Гимадудинов Хассан Шигабуддинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гимадудинов
Имя
Хассан
Отчество
Шигабуддинович
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
1860. ГИМАДУДИНОВ ХАССАН ШИГАБУДДИНОВИЧ, 24 л., Краснококшайск. к., Куллекиминск. в., д. Кайнсар. В. Т. Балтфл. и Крокреп. Ст. 1 ч. 181, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26/ІХ—-24.

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