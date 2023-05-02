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Сысоева Софья Викторовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сысоева
Имя
Софья
Отчество
Викторовна
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
29370. СЫСОЕВА, СОФЬЯ ВИКТОРОВНА, 50 л. Гр. Сольвычегодск. у., Дмитриевск. в., д. Назаровской; — Н. С. 7 уч. Сольвычегодск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам. и р. р. 1 м. Исп. 30 нояб. 920.

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