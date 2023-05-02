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Шарынин Василий Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарынин
Имя
Василий
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
11924. ШАРЫНИН, ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 34 л. Гр. Дмитриевск. у., Ольговск. в., д. Перемилово; — Н. С. 1 р. г. Ростова. Спекуляц., пр. р. 1½ г. Исп. 8 июня 920.

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