Шарынин Василий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарынин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11924. ШАРЫНИН, ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 34 л. Гр. Дмитриевск. у., Ольговск. в., д. Перемилово; — Н. С. 1 р. г. Ростова. Спекуляц., пр. р. 1½ г. Исп. 8 июня 920.
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