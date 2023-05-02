Лютак Семен Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лютак
- Имя
- Семен
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16894. ЛЮТАК, СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ, 38 л. Гр. г. Темрюка; — Н. С. 6 уч. Таманск. отд. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 1½ м. пр. з., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 1 нояб. 920.
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