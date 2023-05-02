Ауг Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ауг
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129669. аугъ, Алексѣй Ивановъ. К. Эзельск. у., Перзамасск. в., с. Наммы, 29 л.; — СПБ. С. П., 134, 135, 149 и 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 24 Марта 909.
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