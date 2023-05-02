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Симонов Александр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симонов
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
11819. Симонов Александр Петрович (он же Миролюбов, Гуров, Павловский Назарий Иванович), 30 л., г. Ленинграда. Лениградск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 9 нояб. 926.

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