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Ливергант Яков Исаакович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ливергант
Имя
Яков
Отчество
Исаакович
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8078. ЛИВЕРГАНТ ЯКОВ ИСААКОВИЧ, 28 л. Рд. в г. Вильно. 6. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. Исп. 12 мая 923.

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