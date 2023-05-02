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Желтов Василий Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желтов
Имя
Василий
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4614. ЖЕЛТОВ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ, 48 л., Сызранск. у., Никольск. в. и с. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2 г. Исп. 19 февр 923.

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