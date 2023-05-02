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Бабурин Константин Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабурин
Имя
Константин
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
28 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1262. Бабурин Константин Григорьевич, 23 л., Раненбургск. у., Проскуровск. в., д. Карьевки. В. Т. Черноморск. фл. и войск Крыма. Ст. 6 п. "б", 1 ч. 10. П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28 мая 926.

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