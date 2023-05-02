Ашанина Анна Никифорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ашанина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Никифорова
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129701. АШАНИНА, АННА НИКИФОрова. Мщ. г. Канска, 22 л.; — Красноярск. О. С., 126, 15 и 2 ч. 1455 У., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 28 Сент. 909.
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