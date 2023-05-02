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Беридзе Георгий Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беридзе
Имя
Георгий
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130031. БЕРИДЗЕ, ГЕОРГІЙ ФОМИНЪ. К. Рачинск. у., с. Цехъ, 24 л.; — Иркутск. С. П., 115, 152, 9, 1435, 1459, 1629, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 17 Сент. 909.

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