Беридзе Георгий Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беридзе
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130031. БЕРИДЗЕ, ГЕОРГІЙ ФОМИНЪ. К. Рачинск. у., с. Цехъ, 24 л.; — Иркутск. С. П., 115, 152, 9, 1435, 1459, 1629, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 17 Сент. 909.
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