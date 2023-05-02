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Мартынов Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынов
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
23 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8798. МАРТЫНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 17 л., Усть-Сысольск. у., Пажгинск. в., с. Лозыма. Облревтриб. Коми. Ст. 76, лиш. св. 3 г. Исп. 23 янв. 923.

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