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Волкова Александра Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волкова
Имя
Александра
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
22 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
1148. Волкова Александра Ивановна, 17 л., Нолинск. у., Сбаковск. в., д. Подгорной. Уральск. Облсуд. Ст. 170, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/ІѴ—26.

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