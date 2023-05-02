Миншевалиев Ахматвалий Миншевалиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миншевалиев
- Имя
- Ахматвалий
- Отчество
- Миншевалиевич
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26669. МИНШЕВАЛИЕВ, АХМАТВАЛИЙ МИНШЕВАЛИЕВИЧ, 22 л. Гр. Бирск. у., Байгузинск. в., д. Кармановой; — Н. С. 7 уч. Бирск. у. Кража, лиш. св. 12 л., с зач. 2 м. и 18 д. пр. з. Исп. 17 окт. 920.
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