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Бронников Сампсон Зиновьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бронников
Имя
Сампсон
Отчество
Зиновьевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
845. Бронников Сампсон Зиновьевич, 44 л., Читинск. окр., Карымск. р., с. Кандалова. Н. С. Уметовск. р. Ст. ст. 180 п. «а», 187, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15/ѴІІ—26.

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