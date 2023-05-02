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Тивиков Семен Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тивиков
Имя
Семен
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139888. ТИВИКОВЪ, СЕМЕНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Тювиковъ). К. Лукоянов. у. и в., с. Кудеярова, 17 л.; — Нижегородск. О. С. 24 Сент. 909, 134, 135, 139, 1450 и 1 ч. 1451 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 26 Окт. 909.

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