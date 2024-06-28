Бикмухаметов Акрамундин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бикмухаметов
- Имя
- Акрамундин
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45230. БИКМУХАМЕТОВЪ, АКРАМУНдинъ. К. Тетюшск. у., Шамбулыхчинск. в., д. Курмашева, 18 л.; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 134, 140, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 13 Февр. 905. | 903 68209 169 М. | 902 20092 169 М.
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