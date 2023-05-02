Гербст Август Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гербст
- Имя
- Август
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1836. ГЕРБСТ АВГУСТ ДАНИЛОВИЧ, 48 л., Псковск. у., Паниковск. в., д. Захарово. Тверск. Губсуд. Ст. Ст. 28, 71, лиш. св. 2 г. П. В. З. С.. 26/ХІІ—24.
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