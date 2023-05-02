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— Михаил Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Михаил
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
144868. ГРИГОРЬЕВЪ, МИХАИЛЪ (безъ фам.). Лиш. ос. пр. изъ к. Опочецк. у., Полянск. в., д. Ворховодова, 53 л.; — Псков. О. С. 6 Окт. 909, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 10 Нояб. 909. | 904 21690 1045 У. | 96 46757 170 М | 99 92184 1655 У. | 94 25398 169 М. | 97 84604 931 и 1651 У. | 91 20215 169 М

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