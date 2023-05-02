Павлов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Павел Васильевич

Павлов Павел Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7363. ПАВЛОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Шлиссельбургск. у. Н. С. 11 уч. г. Воронежа. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.