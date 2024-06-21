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Лябах Семен Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лябах
Имя
Семен
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
24 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
84444. ЛЯБАХЪ, СЕМЕНЪ ФЕДОРОВЪ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Васильков. у., Езерянск. в., д. Бакалы; — Чернигов. О. С., 1 Марта 911, 152, 2 ч. 1459, 1629, 1632, 1634, 1654, 9 и 1654 У. (4 прест.), по сов. съ приг. сего С. отъ 18 Окт. 910 г. (1654 У., арест. отд. 4 г.), каторж. раб. 15 л. Исп. 24 Мая 911.

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