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Иванов Петр Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Петр
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3818. ИВАНОВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ, 25 л., Лужск. у., Посалодинск. в., д. Вяск. Н. С. 11 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 5/ІХ—24. 

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