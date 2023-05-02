Сидоров Афанасий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10642. СИДОРОВ АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Курск. у., Ленинск. в., д. 1 Черницино. Курск. Губсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5/ѴІ—24.
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