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Гуменюк Петр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуменюк
Имя
Петр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
13 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3581. ГУМЕНЮК ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 29 л., Киевск, г., Липовецк. у. и в., с. Струтина. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 марта 923.

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