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Кукляков Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кукляков
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
20 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
25665. КУКЛЯКОВ, МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л. Гр. Краснохолмск. у., Хабоцк. в.; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 2 г., по амн. нак. условно, с отпр. на фр. Исп. 20 авг. 920.

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