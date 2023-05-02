Самойлов Александр Никаноров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самойлов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Никаноров
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35247. САМОЙЛОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИканоровъ. К. Муромск. у., Клинск. в., д. Ташлыкова, 28 л.; — Г. С. г. Мурома (въ 3 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Апр. 905. | 902 7381 1642 У. | 901 28365 169 М.
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