Иванов-Рагозин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов-Рагозин

Иванов-Рагозин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов-Рагозин
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5202. ИВАНОВ-РАГОЗИН, 18 л., Московск. у., Ухтомск. в., с. Кусково. Московск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 сентября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.