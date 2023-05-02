Выцержанский Болеслав
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Выцержанский
- Имя
- Болеслав
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144257. ВЫЦЕРЖАНСКІЙ, БОЛЕСЛАВЪ (Ивановъ) (онъ же Вечержанскій и Вичижанскій), Лиш. ос. пр. изъ к. Грубешов. у., гм. Грабонецъ, д. Гендриховка, 27 л., рд. т. же у., гм. Молодятычъ, въ д. Берестьѣ; — Люблинск. О. С. 17 Сент. 909, 172 М., 134, 135, 2 ч. 1655, 152, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 5 Нояб. 909. | 908 15864 169 М. | 904 77855 169 М. | 907 71651 169 М.
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