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Писков Иосиф Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Писков
Имя
Иосиф
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
27 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
97673. ПИСКОВЪ, ІОСИФЪ ПЕТРОВЪ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. х. Облнвскаго, ст. Чернышевской, 2 Донск. окр.; — У.-Медвѣдицк. О. С., 26 Мая 911, 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 27 Іюня 911. | 906 22445 1481 У.

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