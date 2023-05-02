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Аксенов Сергей Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аксенов
Имя
Сергей
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
30 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
71. АКСЕНОВ, СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ, 21 г. Гр. Мосальск. у., Спасск. в., д. Одринки; — Калужск. Ревтриб. Присвоение, лиш. св. 2 г. но по прозьбе обвин. отправл. на фронт. Исп. 30 мая 919.

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