Аксенов Сергей Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 71. АКСЕНОВ, СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ, 21 г. Гр. Мосальск. у., Спасск. в., д. Одринки; — Калужск. Ревтриб. Присвоение, лиш. св. 2 г. но по прозьбе обвин. отправл. на фронт. Исп. 30 мая 919.
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