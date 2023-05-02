Кржешевский Рох Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кржешевский
- Имя
- Рох
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35449. КРЖЕШЕВСКІЙ, РОХЪ ЮЗЕФОВЪ. К. Брезин. у., гм. Братошевице, д. Козня, 28 л.; — Петроков. О. С., 134, 135, 13, 2 ч. 1655, 5 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 4211 и приг. сего С., отъ 11 Авг. и 18 Сент. 907 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 8 Окт., счит. ср. съ 23 Сент. 906. | 903 64361 1647 У. | 902 45538 1647 У. | 99 82621 169 М. | 97 70016 170 М.
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