Цыбульский Эдуард Ришардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыбульский
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Ришардов
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141017. ЦЫБУЛЬСКІЙ, ЭДУАРДЪ (СЕВЕРИНЪ) Ришардовъ. К. Радинск. у., гм. Лисявулька, фольв. Устржешъ, 30 л., рд. т. же у., гм. Березоваго Кута, въ фольв. Плянта; — М. С. 2 уч. г. Люблина 2 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Окт. 909.
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