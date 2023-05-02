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Цыбульский Эдуард Ришардов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыбульский
Имя
Эдуард
Отчество
Ришардов
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141017. ЦЫБУЛЬСКІЙ, ЭДУАРДЪ (СЕВЕРИНЪ) Ришардовъ. К. Радинск. у., гм. Лисявулька, фольв. Устржешъ, 30 л., рд. т. же у., гм. Березоваго Кута, въ фольв. Плянта; — М. С. 2 уч. г. Люблина 2 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Окт. 909.

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