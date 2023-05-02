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Андрианов Сергей Андрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрианов
Имя
Сергей
Отчество
Андрианович
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
231. АНДРИАНОВ, СЕРГЕЙ АНДРИАНОВИЧ, 32 л. Гр. Бежецк. у., Теблешск. в., д. Красного Камня; — Н. С. 9 р-на Бежецк. у. Кража, лиш. св. 6 л., по амнист. 6 нояб. 919 г. нак. сокращ. до 1 г. Исп. 26 нояб. 919.

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